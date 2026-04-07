Vai Venss izteicis mājienu par kodoltriecienu? Baltais nams reaģē
Baltais nams otrdien noliedzis, ka viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa izteikumos par militārajām operācijām Irānā būtu bijis jebkāds mājiens par iespējamu ASV kodoltriecienu Irānai.
Venss vizītē Ungārijā izteicās, ka ASV spēkiem ir instrumenti, kurus tie "līdz šim nav nolēmuši izmantot" pret Irānu, lai piespiestu to piekrist prezidenta Donalda Trampa ultimātam.
"Burtiski nekas no tā, ko teica @VP [Venss], nenozīmē to, jūs, absolūtie muļķi," platformā "X" paziņoja Baltais nams, reaģējot uz minējumu, ka Venss varētu būt domājis kodolieročus.
Kādā sociālā tīkla kontā, kas saistīts ar bijušo viceprezidenti Kamalu Harisu, bija teikts, ka Venss netieši norādījis uz to, ka Tramps varētu izmantot kodolieročus.
Tramps svētdien brīdināja, ka līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) Irānai jāpiekrīt Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai. Pirmdien Tramps paziņoja, ka pagaidu pamiera priekšlikums, kas izskanējis, ir nepietiekams. Nu Tramps brīdinājis, ka otrdien Irānā "ies bojā vesela civilizācija", ja Teherāna noraidīs ASV ultimātu. "Šovakar mirs vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atjaunota. Es nevēlos, lai tā notiktu, bet, iespējams, tā notiks," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. Plašāk ASV prezidents nepaskaidroja, bet viņš jau iepriekš izteicies, ka ASV varētu sabombardēt tiltus, elektrostacijas un citu civilo infrastruktūru, atsviežot Irānu atpakaļ akmens laikmetā.