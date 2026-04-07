Daugavpilī policistu acu priekšā bezkaunīgs autovadītājs sabuktē citu auto un notriec ceļa zīmi. VIDEO
Pirmdienas pusdienlaikā Daugavpils likumsargi kļuva par lieciniekiem incidentam, kad vieglā automašīna bezkaunīgi mēģināja apbraukt pirms gājēju pārejas apstājušos automašīnu, to aizķēra un notrieca ceļa zīmi.
Pirmdienas, 6. aprīļa, pusdienlaikā pilsētas centrā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas darbinieki tiešā veidā fiksēja ceļu satiksmes negadījumu, ko izraisīja kāds autovadītājs, veicot kreiso pagriezienu. Negadījums notika brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājs mēģināja apbraukt automašīnu, kas bija apstājusies pirms gājēju pārejas, lai palaistu gājējus. Manevra laikā vadītājs aizķēra priekšā esošo transportlīdzekli un uzbrauca ceļa zīmei.
Skaidrojot notikušā apstākļus, pašvaldības policijas darbiniekiem radās pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs, 1987. gadā dzimis vīrietis, pie stūres atradies alkohola reibumā. Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma turpmāko darbu un uzsāka nepieciešamās procesuālās darbības.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka satiksmes noteikumu ievērošana un atbildīga rīcība uz ceļa ir būtiska visu satiksmes dalībnieku drošībai.