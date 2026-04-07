Šodien 17:59
Nopietni traucēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā, konstatēti tehniski bojājumi
Kontakttīkla bojājuma dēļ otrdienas pēcpusdienā traucēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā, liecina VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) publiskotā informācija.
LDz informē, ka kontakttīkla bojājuma dēļ ir apturēta elektrovilcienu satiksme Tukuma līnijā posmā Zasulauks-Priedaine. Tādējādi elektrovilcieni šajā posmā nekursē.
Savukārt maršrutā Rīga-Imanta-Rīga vilcienu kustība nav traucēta.
Tikmēr informācija AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 16.50)-Tukums II (plkst. 18.21) un vilciens Tukums II (plkst. 15.27) - Rīga (plkst. 17.09) ir atcelts dzelzceļa posmā Torņakalns-Priedaine.