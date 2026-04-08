Ventspilī tiek uzstādīts jauns piemineklis par godu Latvijas Kara flotes komandierim Teodoram Spādem
Ventspils Ostas ielas promenādē uzsākta Latvijas Kara flotes admirālim Teodoram Spādem veltītā pieminekļa uzstādīšana.
Projekts balstīts uz 2024. gadā notikušā metu konkursa uzvarētāja ideju, kura autori ir tēlnieks Kristaps Gulbis, arhitekts Raimonds Saulītis, vizualizāciju autors Mārtiņš Ziemanis un konsultējošais arhitekts Andris Kronbergs.
Jaunais piemineklis būs ne tikai piemiņas vieta izcilai personībai, kuras dzīves sākums cieši saistīts ar Ventspili – Teodors Spāde dzimis zvejnieka ģimenē un vēlāk kļuva par Latvijas Kara flotes komandieri –, bet arī simbolisks stāsts par sapņiem, mērķtiecību un izcilību. Tā idejiskā koncepcija iedvesmo tiekties uz augstiem mērķiem, apliecinot, ka ar darbu, talantu un neatlaidību iespējams sasniegt ievērojamus panākumus.
Pieminekļa kompozīciju veidos astoņi dažāda izmēra nerūsējošā tērauda kuģīši, kas veidoti, iedvesmojoties no origami tehnikas. Lielākā kuģa priekšgalā atradīsies simboliska zēna figūra, kas atspoguļo Teodora Spādes bērnības sapņus un ceļu uz izcilību. Šī vizuālā metafora akcentē ideju par drosmi sapņot un tiekties pēc mērķiem jau no agras bērnības.
Pieminekļa pamatne veidota no pulēta betona, radot atspīduma efektu un pastiprinot kompozīcijas vizuālo iedarbību. Uz tās būs izvietots arī veltījuma teksts, kas akcentē admirāļa dzīvesstāstu un sasniegumus. Pieminekļa kopējā teritorija plānota aptuveni 170 m² platībā, bet paša objekta apbūves laukums – 51,7 m². Pieminekļa augstums sasniegs 2,45 metrus.
Objekts tiks izvietots trijstūra formas teritorijā, radot jaunu telpisku akcentu promenādes sākumā. Teritorija tiks sadalīta divās funkcionālās zonās – pieminekļa laukums ar bruģētu segumu un apzaļumota zona. Apzaļumojumā paredzēts izveidot reljefā veidotu kāpu, kas simbolizē Spādes bērnību pie jūras un kalpo kā emocionāls un vizuāls tilts starp pagātni un nākotni. Projekts paredz daudzveidīgāku apstādījumu izveidi.