Debesis beidzot skaidrosies. Laikapstākļu prognoze trešdienai
Foto: LETA
Sabiedrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Trešdien, 8. aprīlī, Latvijā samazināsies mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.

Naktī vietām vēl gaidāmi nelieli nokrišņi, dienā laiks būs sauss. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 11-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2..+3 grādiem, dienā gaidāmi +4..+9 grādi.

Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Ziemeļu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +2 grādi no rīta un +7 grādi dienas vidū.

Tēmas

Laika ziņasRīgaLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

