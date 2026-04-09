Ventspils novada amatierteātru skate Zlēkās pulcēs piecus kolektīvus
11. aprīlī plkst. 11.00 Zlēku kultūras namā notiks Ventspils novada amatierteātru skate, kurā piedalīsies pieci novada amatierteātru kolektīvi, lai demonstrētu savu radošo veikumu un saņemtu profesionālas žūrijas vērtējumu.
Lai veicinātu amatierteātru attīstību un māksliniecisko izaugsmi, iestudējumus vērtēs profesionāla žūrija: Ventspils novada kultūras nodaļas vadītājs, aktieris un opermūziķis Juris Jope, aktieris un režisors Herberts Laukšteins, kā arī Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska.
Amatierteātru skate ir nozīmīgs ikgadējs notikums Ventspils novada kultūras dzīvē, kas apliecina amatierteātru vērtību, daudzveidību un māksliniecisko kvalitāti. Tā sniedz iespēju kolektīviem izvērtēt savu darbu, savukārt skatītājiem – vienuviet izbaudīt dažādu žanru un autoru iestudējumus.
Šogad skatē piedalīsies Zlēku amatierteātris "Margots" ar izrādi "Brīnumainā Kurpniece" (režisore Kristīne Kauliņa), Popes amatierteātris "PATs" ar izrādi "Trešais" (režisore Inga Berga), Vārves amatierteātris "Vārava" ar izrādi "Dārgumi" (režisors Valdis Šmēliņš), Ances amatierteātris "Relaksi’ja" ar izrādi "Bābu mednieki" (režisore Rudīte Krauze) un Ziru amatierteātris "Vērmeles" ar izrādi "Dārgumi" (režisore Anita Pāvelsone).
Ikviens interesents ir laipni aicināts apmeklēt skati un atbalstīt vietējos teātra kolektīvus. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana publicitātes vajadzībām.