Ieraugi dabas norises, kas ikdienā bieži paliek nepamanītas! Aicina uz dabas pārgājienu Pāvilostā
Dienvidkurzemes novada Tūrisma centrs aicina ikvienu 11. aprīlī plkst. 11.00 Pāvilostā doties putnu un dabas vērošanas pārgājienā.
Pārgājienu vadīs pieredzējušais dabas pētnieks un publicists Ilmārs Tīrmanis, kurš dalīsies savās zināšanās un palīdzēs ieraudzīt dabas norises, kas ikdienā bieži paliek nepamanītas. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt piekrastes putnu daudzveidību un uzzināt vairāk par apkārtējās vides procesiem.
Plānots, ka pārgājiens ilgs 2–3 stundas. Tas būs vieglas grūtības pakāpes maršruts ar lēnu tempu, piemērots plašam dalībnieku lokam.
Dalībniekiem ieteicams līdzi ņemt ūdeni vai siltu dzērienu, uzkodas, laikapstākļiem piemērotu apģērbu un ērtus apavus. Noderēs arī binoklis un fotoaparāts vai tālrunis dabas mirkļu iemūžināšanai.
Iepriekšēja reģistrācija pārgājienam ir obligāta un atvērta līdz 8. aprīlim.
Papildu informācija pieejama Dienvidkurzemes novada Tūrisma centrā, zvanot pa tālruni 29121894.