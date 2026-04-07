Līdz ar siltāka laika iestāšanos Ropažos atklāj tenisa sezonu
Līdz ar siltāka laika iestāšanos Ropažos atkal pieejami tenisa korti, kas gaida gan pieredzējušus spēlētājus, gan iesācējus.
Līdz ar pavasarīgu un siltu laikapstākļu iestāšanos Ropažos oficiāli atklāta ārtelpu tenisa sezona. Korti jau ir pieejami gan pieredzējušiem spēlētājiem, gan iesācējiem, taču sportotgribētāji aicināti neatlikt spēles uz vasaru, jo drīzumā laukumus gaida rekonstrukcija un tie apmeklētājiem būs slēgti.
Kā informē Ropažu Sporta centrā, interese par tenisu līdz ar sezonas sākumu strauji pieaug, tāpēc iedzīvotāji aicināti spēles laikus rezervēt savlaicīgi. To iespējams izdarīt sporta centra darba laikā, zvanot pa tālruni 28099399 vai ierodoties klātienē – Ropažos, Sporta ielā 2, k-1.
Vienlaikus sporta centra pārstāvji vērš uzmanību uz kādu būtisku niansi – šogad plānots veikt tenisa kortu seguma pilnīgu atjaunošanu. Tas nozīmē, ka aktīvākajā sezonas laikā laukumi uz laiku nebūs pieejami. Tieši tādēļ ikviens tenisa cienītājs tiek īpaši mudināts izmantot pašreizējos labos laikapstākļus un izbaudīt spēles prieku jau tagad, kamēr remontdarbi vēl nav sākušies.