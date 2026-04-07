VIDEO: Rēzeknē fiksēts šokējošs negadījuma brīdis – motociklists zaudē kontroli un ietriecas citā motociklā

Rēzeknē fiksēts šokējošs negadījuma brīdis – motociklists zaudē kontroli un ietriecas citā motociklā.
Šodien 09:07
Rēzeknē, Stacijas ielā, noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīti motociklisti. Sociālajos tīklos un ziņapmaiņas lietotnēs izplatījies video, kas uzņemts no viena motociklista skatpunkta un fiksē negadījuma brīdi.
Video redzams, kā motocikls pēkšņi kļūst nekontrolējams, vadītājs zaudē kontroli pār transportlīdzekli, tas apmet kūleni un ietriecas priekšā braucošajā motociklā.
Uz motocikla atradies gan vadītājs, gan pasažiere, kura, pēc sākotnējās informācijas, varētu būt cietusi vissmagāk.
Kopumā negadījumā cietuši trīs cilvēki.
Zināms, ka video sākotnēji izplatījies motociklistu "WhatsApp" grupās, un tajā dzirdama arī necenzēta leksika.
Autovadītāji un motociklisti tiek aicināti ievērot īpašu piesardzību uz ceļa, jo līdzīgi negadījumi var beigties ar smagām sekām.