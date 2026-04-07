Sabiedrība
Šodien 07:07
Pēcsvētku dienā saglabāsies drēgns laiks
Otrdien Latvijā saglabāsies vēss, mitrs un vējains laiks, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņu un vēja stiprums gan būs mazāks nekā pēdējā diennaktī. Starp mākoņiem dienas gaitā daudzviet izsprauksies saules stari.
Ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās dažbrīd sasniegs 11-16 metrus sekundē, vietām piekrastē - 19 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs vien +3..+7 grādi.
Rīgā palaikam līs, vakarā mākoņu kļūs mazāk. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +6 grādus.
Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 999 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1010 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.