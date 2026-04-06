Foto Valsts policija
Šodien 10:33
No mājām Ogrē izgājusi un pazudusi jauniete: policija lūdz palīdzību Diānas Sīmansones meklēšanā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Diānu Sīmansoni.
Meitene 5. aprīlī ap pulksten 09.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ogres novadā, Ogrē, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.