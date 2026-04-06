Visvairāk pērnā zāle dedzināta Latgalē.
Glābējiem Lieldienās darba pilnas rokas, cīnoties ar plašiem kūlas ugunsgrēkiem
Aizvadītajā diennaktī lielākie kūlas ugunsgrēki dzēsti Latgalē - Augšdaugavas novadā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Višķu pagastā četru hektāru platībā dega labības rugāji, bet Bebrenes pagastā trīs hektāru platībā dega kūla un trīs siena ruļļi 15 kvadrātmetru platībā.
Lieldienās nav reģistrēti ugunsgrēki, kuros cieta vai gāja bojā cilvēki.
Svētdien plkst. 18.56 VUGD saņēma izsaukumu uz Ventspils novada Piltenes pagastu, kur vienstāva dzīvojamā mājā palīdzība bija nepieciešama saistībā ar nepareizu apkures sistēmas ekspluatāciju. No ēkas evakuējās viens cilvēks. VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 19.48.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 64 izsaukumus - 32 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 17 bija kūlas ugunsgrēki, 18 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.