Piecu gadu laikā gandrīz divas reizes sarukusi citās valodās izdoto laikrakstu tirāža.
Vakar 23:21
Latvijas laikrakstu tirgus citās valodās turpina sarukt: tirāžas strauji krītas
Citās valodās izdotu laikrakstu, kas Latvijā reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā, kopējā tirāža piecu gadu laikā sarukusi teju divas reizes, liecina Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegtā informācija.
2021. gadā kopējā tirāža citās valodās izdotiem laikrakstiem Latvijā bija 13 miljoni. 2022. gadā tā samazinājās līdz 11 miljoniem, vēl gadu vēlāk - līdz deviņiem miljoniem.
2024. gadā citās valodās Latvijā izdotu laikrakstu, kas reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā, kopējā tirāža bija astoņi miljoni, bet pērn - septiņi miljoni.