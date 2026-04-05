Atklātas lielākās pensijas Latvijā: vienam senioram izmaksā pat 44 tūkstošus mēnesī
Latvijā vecuma pensiju saņēmēju skaits pārsniedz 400 tūkstošus, un pērn pensijā devās vēl aptuveni 21 tūkstotis cilvēku. Lai gan vidējā pensija pēdējos gados būtiski pieaugusi, starp dažādiem reģioniem joprojām saglabājas ievērojama nevienlīdzība, ziņo Latvijas Televīzija.
Ja 2020. gadā vidējā vecuma pensija bija aptuveni 300 eiro, tad pērn tā jau sasniedza 600 eiro. Pieaudzis arī to senioru īpatsvars, kuri saņem lielākas pensijas – ja agrāk vairāk nekā puse saņēma 200 līdz 500 eiro mēnesī, tad tagad pusei pensija ir robežās no 500 līdz 1000 eiro. Tomēr 31% pensionāru joprojām saņem mazāk nekā 500 eiro.
Tajā pašā laikā dati rāda, ka daļa cilvēku Latvijā saņem pat ļoti nelielas pensijas – zem 100 eiro un pat zem 20 eiro mēnesī. Kā skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāve Egita Ose, šādi gadījumi visbiežāk saistīti ar cilvēkiem, kuri strādājuši vairākās valstīs un Latvijā uzkrājuši tikai nelielu darba stāžu. Šādos gadījumos pensija tiek izmaksāta no vairākām valstīm.
Augstāku pensiju saņēmēju īpatsvars ir salīdzinoši neliels – vairāk nekā 1000 eiro mēnesī saņem aptuveni 13% pensionāru jeb vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Savukārt pensiju virs 5000 eiro saņem vien 143 personas. Lielākā izmaksātā pensija Latvijā pērn sasniegusi pat 44 tūkstošus eiro mēnesī.
Būtiskas atšķirības vērojamas arī reģionu griezumā. Visaugstākās vidējās pensijas ir Pierīgā, kur Mārupes novadā tās sasniedz aptuveni 840 eiro mēnesī. Savukārt zemākās pensijas reģistrētas Rēzeknes novadā. Starpība starp augstāko un zemāko vidējo pensiju Latvijā sasniedz pat 285 eiro.
No lielākajām pilsētām visaugstākās pensijas ir Ventspilī – virs 800 eiro, bet zemākās Daugavpilī – ap 641 eiro. Rīga šajā rādītājā ieņem trešo vietu.
Lai gan kopējais pensiju līmenis valstī pieaug, dati liecina, ka ienākumu atšķirības starp dažādām iedzīvotāju grupām un reģioniem joprojām ir ievērojamas.