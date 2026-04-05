Foto: Zane Bitere/LETA
Koka zars ar lietus lāsēm.
Sabiedrība

Rītā vietām gaidāms lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Valsts rietumos pirmdienas rītā gaidāms lietus, liecina sinoptiķu prognozes.

Nakts uz pirmdienu būs mākoņaina, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Latviju no rietumiem turpinās šķērsot nokrišņu zona - centrālajos un rietumu rajonos gaidāms lietus.

Agrās rīta stundās jūras piekrastei pietuvosies jauna nokrišņu zona, līdz ar to no rīta arī valsts rietumos gaidāms lietus. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē saglabājoties brāzmās 15-19 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 0…+4 grādu robežās.

Rīgā nakts iesāksies ar mākoņainu un lietainu laiku, bet jau nakts vidū nokrišņi mitēsies un debesis uz brīdi skaidrosies. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas rīta stundās pastiprināsies brāzmās līdz 15 m/s. Gaiss atdzisīs līdz +2...+4 grādiem.

Tēmas

RīgaLatvijaLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa