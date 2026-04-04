Runā Rīga
2026. gada 4. aprīlī, 16:21
Uz laiku pazudusi elektrība ap 1500 klientiem Rīgā
Sestdienas pēcpusdienā bez elektrības palikuši ap 1500 klienti Rīgā, informē "Sadales tīkls".
Rīgā reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus Latgales, Aglonas, Maltas un Rušonas ielas apkārtnē. Uzņēmuma darbinieki esot sākuši darbu bojājumu novēršanai.
Vēlāk "Sadales tīkla" soctīklu kontā parādījās ziņojums, ka bojājums ir novērsts.