Foto: Zane Bitere/LETA
Sabiedrība

Rīgā bez elektrības palikuši ap 1500 klienti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

4. aprīļa pēcpusdienā bez elektrības palikuši ap 1500 klienti Rīgā, informē "Sadales tīkls".

Rīgā reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus Latgales, Aglonas, Maltas un Rušonas ielas apkārtnē.

Uzņēmuma darbinieki esot sākuši darbu bojājumu novēršanai.

Tēmas

Sadales tīklsRīga

Citi šobrīd lasa