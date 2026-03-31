Ventspils Livonijas ordeņa pilī atklās vērienīgu medību trofeju izstādi
No šī gada 16. aprīļa līdz 7. maijam Ventspils Livonijas ordeņa pilī apmeklētājiem būs pieejama plaša medību trofeju izstāde "Ventspils 2026". Tā piedāvās unikālu iespēju vienuviet aplūkot Kurzemes mednieku iegūtās trofejas, tostarp retas dabas anomālijas, kā arī izzināt medību nozares nozīmi un tradīcijas.
Izstādē būs apskatāmas dažādas Latvijā iegūtas medību trofejas – staltbriežu, stirnu āžu, aļņu un meža kuiļu un citas trofejas, kā arī interesanti un reti sastopami selektīvās medīšanas piemēri un anomālijas. Papildus trofejām apmeklētājiem būs iespēja apskatīt arī izbāžņus, kas sniegs tuvāku priekšstatu par savvaļas dzīvniekiem.
Kā norāda organizatori, pasākuma mērķis ir ne tikai demonstrēt ievērojamus lomus, bet arī izglītot sabiedrību par medībām kā ekoloģiski un saimnieciski būtisku procesu, kas nepieciešams savvaļas dzīvnieku populācijas regulēšanai un līdzsvara uzturēšanai dabā. Visas izstādē aplūkojamās trofejas tiks vērtētas pēc starptautiski atzītās CIC (Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja) metodikas un vēlāk tiks iekļautas īpašā izstādes katalogā.
Izstādes saturu vizuāli bagātinās fotogrāfa Māra Kreicberga iemūžinātie dabas mirkļi, bet pils telpās būs iekārtota arī tematiski atbilstoša ainavu un kluso dabu izstāde "Divi žanri" no Ventspils muzeja mākslas krājuma. Šī mūsdienu trofeju klātbūtne pils senajās sienās kalpos kā loģisks turpinājums muižnieku laika tradīcijām, kas jau tagad aplūkojamas Livonijas ordeņa pils pastāvīgajā ekspozīcijā.
Domājot par jaunāko paaudzi, pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem sadarbībā ar muzejpedagogiem būs pieejama izglītojoša programma "Pēdas paliek", kas sniegs interaktīvu ieskatu dabas daudzveidībā. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00 (izņemot 20. un 27. aprīli). Sīkāka informācija pieejama muzeja mājas lapā.