Pēc pastaigas - izsmalcināta maltīte: Cēsu novads aicina uz pavasara Restorānu nedēļu
No 18. līdz 26. aprīlim Cēsu novadā norisināsies pavasara Restorānu nedēļa, kurā desmit vietējie ēdinātāji par fiksētu maksu piedāvās īpašas vairākkārtu ēdienkartes, aicinot apmeklētājus apvienot dabas taku baudīšanu ar izsmalcinātu gastronomisko pieredzi.
Šī gada pavasara Restorānu nedēļas vadmotīvs tapis, iedvesmojoties no dabas atmodas un cilvēku radošuma. Organizatori rosina viesus veidot savu "garšu maršrutu", apvienojot mierpilnas pastaigas vai pārgājienus pa Cēsu novada gleznainajām takām ar augstvērtīgu maltīti, kurā katra ēdiena kārta kalpo kā atsevišķs pieturpunkts.
"Mēs vēlamies aicināt baudīt pavasari un padarīt to par veselu piedzīvojumu – atklājot jaunas vietas un dabas skaistumu, kā arī piedzīvojot šefpavāru radošumu izcilās, pavasarīgās maltītēs. Cēsu novads prot pārsteigt, un mēs vēlamies, lai ikviens viesis šeit atrastu savus atklājumus – vai tie būtu dabā, vai garšu kārpiņās," norāda pasākuma rīkotāji.
Visos desmit restorānos pasākuma piedāvājuma cena ir vienāda – 39 eiro personai.
Pavasara Restorānu nedēļā piedalīsies "H.E. Vanadziņš. Ziemeļu restorāns", "Jāņoga", "KEST", "Mango Sky Lounge" un "Villa Santa" Cēsīs, kā arī "Korean BBQ King Julian" Rakšos, "Pavāru māja" un "Restorāns 1815" Līgatnē, "Kārļamuiža" Kārļos un "Jonathan Restorāns" Amatciemā.
Lai garantētu iespēju nobaudīt svētku piedāvājumu, apmeklētāji aicināti savlaicīgi veikt galdiņu rezervāciju, sazinoties ar izvēlēto restorānu. Plašāka informācija par ēdinātāju sagatavotajām ēdienkartēm un darba laikiem pieejama Cēsu novada tūrisma vietnē "visit.cesis.lv".