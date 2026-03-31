Jūrmalas pašvaldības policija vēršas pie suņu saimniekiem ar svarīgu informāciju par suņu uzturēšanos pludmalē.
Jūrmalas pašvaldības policija vēršas pie suņu saimniekiem ar svarīgu informāciju
Jūrmalas pašvaldības policija vēršas pie suņu saimniekiem ar svarīgu informāciju par suņu uzturēšanos pludmalē.
Policija informē, ka no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim pludmalē vairs nav atļauts uzturēties ar suņiem. Šie jaunie noteikumi ir ieviesti, lai nodrošinātu tīru, drošu un patīkamu vidi visiem pludmales apmeklētājiem.
Pašvaldība aicina suņu īpašniekus būt saprotošiem un šajā laikā izvēlēties citas piemērotas vietas pastaigām ar četrkājainajiem draugiem, piemēram, parkus, mežus vai citas atbilstošas teritorijas.
Lūdz ievērot šos noteikumus, lai saglabātu pludmali kā komfortablu un tīru atpūtas vietu ikvienam.