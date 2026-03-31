FOTO: "Atvediet mani uz Zarasiem..." Daugavpilī aicina baudīt kaimiņvalsts ezeru zemes burvību unikālā fotoizstādē

Fotokluba "Ežerų žemė" izstāde Daugavpilī
Sākot ar trešdienu, 1. aprīli, Daugavpilī, Latgales Centrālās bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļā, apmeklētājiem būs apskatāma Lietuvas Zarasu fotokluba "Ežerų žemė" izstāde "Atvediet mani uz Zarasiem...", informēja bibliotēkas pārstāvji.
Izstādes nosaukumu un tēmu iedvesmojusi lietuviešu dzejnieka Sigita Gedas pirms vairāk nekā pusgadsimta rakstītā rinda: "Atvediet mani uz Zarasiem un parādiet man savus ezerus." Šis dzejas motīvs kalpojis kā iedvesmas avots fotokluba dalībniekiem, gatavojoties tradicionālajai pilsētas dzimšanas dienas fotoizstādei.
Kā norāda organizatori, katrs kluba dalībnieks izstādes tēmu ir interpretējis savā unikālā veidā. Fotogrāfijās iemūžināti saullēkti, mākoņu vāli virs laukiem un pļavām, sudrabaina rasa un rīta migla, rotaļās aizņemti bērni, mājdzīvnieki rīta gaismā, kā arī ūdenstilpes, kas ir neatņemama Zarasu identitātes sastāvdaļa.
Saukus darbus ekspozīcijā piedāvā astoņi Lietuvas fotogrāfi: Algimantas Navickas, Giedrė Svilkė, Rimantas Bikulčius, Rimas Leleckas, Žibutė Narutytė Pupeikienė, Rimvydas Vaitkevičius, Rasa Adeikienė un Gitana Kavaliauskaitė.
Izstāde piedāvā ieskatu Zarasu pilsētā caur radošu cilvēku kameras objektīvu, atgādinot, ka šī vieta ir ne tikai ezeru un dabas zeme, bet arī dzīvs iedvesmas avots, kas vieno kopienu, mākslu un draudzību.
Fotokluba "Ežerų žemė" izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) būs skatāma gandrīz divus mēnešus – līdz 29. maijam.