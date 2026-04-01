Stājušās spēkā izmaiņas bezdarbnieka statusa un pabalsta saņemšanā: ko svarīgi zināt?
No šodienas, 1. aprīļa, stājas spēkā būtiskas izmaiņas “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, kas ietekmēs bezdarbniekus, kuri vēlas saņemt valsts atbalstu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, bezdarbnieka statuss un tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu būs pieejamas tikai tad, ja persona gūst nekādu ienākumu, neatkarīgi no nodokļu režīma.
Iepriekš bija iespējams saglabāt bezdarbnieka statusu, ja ienākumi bija zem minimālās algas un tika veikta 10% sociālās apdrošināšanas iemaksu pensijai, pat ja persona bija pašnodarbināta. Taču no šodienas jebkādi ienākumi, tostarp autoratlīdzības, nozīmē, ka persona vairs nevar saglabāt bezdarbnieka statusu un pabalsta saņemšanu.
Svarīgi zināt!
Ja bezdarbnieka statusā esoša persona iegūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais (tai skaitā autoratlīdzību), tai jāinformē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) vienas darba dienas laikā. Ja persona neziņo par ienākumiem un zaudē bezdarbnieka statusu, pabalsta izmaksu pārtrauks, un jau izmaksātais pabalsts būs jāatmaksā valstij.
Īslaicīgas nodarbinātības izmaiņas
Ja bezdarbnieks saņem īslaicīgus ienākumus (līdz 92 dienām darba ņēmējiem un līdz trim mēnešiem pašnodarbinātajiem), pabalsta izmaksa tiek apturēta līdz darba beigām. Pēc darba beigām pabalsts tiek atjaunots un pagarināts par nodarbinātības periodu. Izņēmums: bezdarbnieka statuss un pabalsts saglabājas, ja ienākumi ir par darbu, kas veikts pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas, piemēram, autoratlīdzība par agrāk radītu darbu.
Šīs izmaiņas ir svarīgs solis, lai nodrošinātu efektīvāku un taisnīgāku bezdarbnieka pabalstu piešķiršanu, taču tās nozīmē, ka darba meklētājiem būs jābūt īpaši uzmanīgiem, lai izvairītos no statusa zaudēšanas.