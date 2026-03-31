CVK vadītājs noraida izskanējušo informāciju par fiktīvu darbinieci
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris noliedz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka CVK it kā nodarbinot fiktīvu darbinieci.
Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Zviedris apgalvoja, ka komisijā patiešām strādā Ilze Bērziņa, kurai nav izglītības informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē, bet kura strādā ar ieteikumiem par IT sistēmu uzlabojumiem.
"Lielākais darbs, kas kādreiz ir bijis no viņas puses, ir gan vēlēšanu iecirkņu konsultēšana, gan iespējamo kļūdu novēršana, jo jāsaka, kā ir - neatceros nevienas vēlēšanas, kad ar IT sistēmām viss būtu bijis kārtībā," stāstīja CVK vadītājs, liekot noprast, ka Bērziņas pienākumos ietilpst IT sistēmu lietotāju konsultēšana vienkāršā un saprotamā valodā.
Zviedris apliecināja, ka iepriekšējās vēlēšanās ar Bērziņu ir slēgti līgumi par datorspeciālista pakalpojumiem un ka viņa ir veikusi šos pienākumus. CVK vadītājs piebilda, ka ne visi darbinieki ikdienā savā darbā ir aktīvi redzami no malas, bet tas nenozīmē, ka viņu paveiktais darbs ir maznozīmīgāks.
Attiecībā uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sākto pārbaudi par iespējamo fiktīvo nodarbināšanu CVK priekšsēdētājs pauda, ka tiesībsargājošās iestādes dara savu darbu un tām vajadzētu uzticēties. Viņš arī piebilda, ka jau šodien veiks konkrētas darbības, "lai izslēgtu kaut kādas iespējamās spekulācijas par šo tēmu".
Kā ziņots, KNAB sācis pārbaudi par publiskajā telpā izskanējušu informāciju, ka CVK it kā nodarbinot fiktīvu darbinieci.
Portālā "inc-baltics.com" paustas aizdomas, ka CVK nodarbina vismaz vienu fiktīvu darbinieci - Bērziņu. Kāds ziņotājs portālam stāstījis, ka agrākais Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Zviedris bija nodarbinājis Jāni Freimani, kurš bijis bērnu uzturlīdzekļu parādnieks. Tā kā Freimanis vēlējies izvairīties no uzturlīdzekļu maksāšanas, līgums ticis noslēgts ar viņa draudzeni Bērziņu.
Ziņotājs portālam apgalvojis, ka fiktīva nodarbināšana notiekot Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā.