Jelgavā atklāj gleznotājas Aijas Princes personālizstādi “Mani (no)tikumi”
No 31. marta Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī skatāma gleznotājas Aijas Princes personālizstāde “Mani (no)tikumi”. Izstādē skatāmi jaunākie mākslinieces darbi, kas tapuši pēdējo trīs gadu laikā, iedvesmojoties no dabā piedzīvotā – laivojot pa upēm, pastaigājoties gar jūru vai klausoties agrā rīta klusumā dārzā.
Izstādes autore par personālizstādei “Mani (no)tikumi” saka: “Izstādes nosaukums ir apzināta vārdu spēle. Mani notikumi ar laiku kļūst par maniem tikumiem. Tas, ko piedzīvoju, redzu un izdzīvoju, pamazām veido manu iekšējo stāju – to, kā es skatos uz pasauli un kā es tajā esmu klātesoša. Gleznošana man ir saruna ar sevi. Tā ir iespēja apstāties un ieraudzīt, kā ārējais pārtop iekšējā kvalitātē. Kā notikums kļūst par tikumu. Un tad sākas darbs – domas, kas pārtop krāsā, krāsa, kas pārtop noskaņā, un noskaņa, kas turpina dzīvot audeklā.”.
Visi Aijas Princes daiļrades cienītāji un mākslas mīļotāji aicināti uz izstādes atklāšanu un tikšanos ar mākslinieci šī gada 31. martā pulksten 17, Akadēmijas ielā 1.
Zemgaliete Aija Prince ir gleznotāja, mākslas pedagoģe un ainavu arhitekte, kas dzīvo un strādā Dobelē. Studējusi mākslas pedagoģiju un ainavu arhitektūru, izveidojusi divas gleznošanas studijas – Dobelē un Jaunpilī, kur vada gleznošanas meistarklases. Māksliniece regulāri rīko un pati piedalās mākslinieku plenēros Latvijā un ārzemēs, un jau kopš 1987. gada piedalās kā vietējās, tā pārrobežu izstādēs. Gleznotāja veidojusi sienu gleznojumus, grāmatu noformējumus, bet pazīstamākais no tiem ir „Dobeles ceriņu autobuss”, kas tapis sadarbībā ar Dārzkopības institūtu un zīmolu “Dobeles sveces”. Aijas Princes mākslas darbi atrodas vairākos Latvijas muzeju krājumos un privātkolekcijās.
Izstāde Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē skatāma līdz 2026. gada 17. maijam.
