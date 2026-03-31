Sabiedrība
Šodien 09:55
Lieldienu brīvdienās gaidāmas izmaiņas vilcienu kustības sarakstos
Lieldienās elektrovilcieni visās četrās līnijās no 3. līdz 6. aprīlim kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt dīzeļvilcienu grafiki mainās jau no 2. aprīļa un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu ērti doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirmdienas vakarā.
Dīzeļvilcieni ceturtdien 2. aprīlī kursēs pēc piektdienas grafika, no 3. līdz 5. aprīlim – pēc sestdienas grafika, bet 6. aprīlī – pēc svētdienas grafika. Vienlaikus būs vairāki izņēmumi, tāpēc pasažieri aicināti iepazīties ar vilcienu kustības grafiku savlaicīgi.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.