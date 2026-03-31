Jūrmala ievieš jaunu atbalsta veidu pedagogiem
Jūrmalas dome ir apstiprinājusi jaunu atbalsta veidu pedagogiem – sabiedriskā transporta izdevumu kompensēšanu. Turpmāk šo atbalstu varēs saņemt tie pedagogi, kuru dzīvesvieta ir ārpus Jūrmalas administratīvās teritorijas un kuri ikdienā uz darbu dodas ar sabiedrisko transportu. Jaunie saistošie noteikumi palīdzēs mazināt personīgo izdevumu slogu un vienlaikus veicinās speciālistu piesaisti pašvaldības izglītības iestādēm.
Kompensācija tiek aprēķināta atbilstoši Jūrmalas Izglītības pārvaldes izstrādātajai kārtībai par izdevumu kompensēšanu un tiek izmaksāta reizi mēnesī, pamatojoties uz pedagogu faktiskajiem izdevumiem. Kompensācija tiks pārskaitīta bezskaidrā naudā uz norādīto bankas kontu. Jāatzīmē, ka kompensācija netiek piešķirta gadījumos, ja pedagogs jau saņem cita veida atlīdzību šo pašu izdevumu segšanai.
Jaunā kārtība novērš līdzšinējo nevienlīdzību starp pedagogiem, kuri Jūrmalā ir deklarēti un izmanto bezmaksas sabiedrisko transportu, un tiem, kuri uz darbu mēro ceļu no citām pašvaldībām. Tas ir būtisks atbalsta solis, kas stiprinās pedagogu motivāciju un nodrošinās stabilāku personāla sastāvu izglītības iestādēs.
Saistošie noteikumi ir stājušies spēkā 2026. gada 24. martā un tiek piemēroti no 2026. gada 1. janvāra.