Lielās Talkas ieskandināšana
FOTO: ar dziesmām un iedvesmas stāstiem Rīgā ieskandināta Lielā Talka
Rīgā, Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē, svinīgā un sirsnīgā gaisotnē aizvadīts Lielās Talkas ieskandināšanas pasākums. Tajā vienkopus pulcējās pilsētu un novadu koordinatori, labas gribas vēstnieki un atbalstītāji, lai kopīgi gatavotos pavasara nozīmīgākajam vides sakopšanas notikumam.
Šogad Lielā Talka norisināsies jau 19. reizi – 25. aprīlī, un tās vadmotīvs būs "Roku rokā Latvijai!".
"Šajos laikos, kas pasaulē nebūt nav vienkārši, palīdzēsim cits citam, iedvesmojot un ejot talkā," pasākuma atklāšanā klātesošos uzrunāja Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.
Pasākuma gaitā tika paziņoti šā gada jaunumi, kā arī oficiāli atklāta talkošanas vietu reģistrācija mājaslapā "talkas.lv" un izziņots balsojums par "Talkas cilts" balvu.
Uzmundrinājuma vārdus talciniekiem un talku rīkotājiem veltīja gan Ministru prezidente Evika Siliņa, gan "Lielās talkas" labas gribas vēstnieki – Valdis Melderis, Sandijs Semjonovs un Ilga Vālodze-Ābelkina. Tāpat klātesošos uzrunāja pasākuma partneri un atbalstītāji no uzņēmumiem "Rimi", "Mežpils alus" un "DHL".
Par muzikālo noformējumu un svētku noskaņu rūpējās "Rīgas sudrabbaltais koris" un dziedātāja Māra Upmane-Holšteine.