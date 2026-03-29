Bijušais "Stabilitātei" deputāts Igors Judins pērn deklarējis vērienīgas parādsaistības
Bijušais "Stabilitātei" Saeimas frakcijas deputāts Igors Judins pērn deklarējis parādsaistības 186 902 eiro apmērā, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Judins pērnā gada deklarācijā norādījis, ka ir partijas "Stabilitātei!" valdes loceklis, taču šī gada februārī, viņam pametot "Stabilitātei" Saeimas frakciju, Judins no valdes tika izslēgts.
Pērn par darbu Saeimā Judins atalgojumā saņēma 51 094 eiro. Vēl 11 897 eiro viņš saņēma no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kā pensiju, bet 4200 eiro guvis no Austras Annas Dembovskas kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.
Judinam pērn īpašumā bija dzīvoklis Rīgā, bet valdījumā bija divas 2023. gada izlaiduma automašīnas - "Škoda Kodiaq" un "Škoda Kamiq". Judinam pērn bija uzkrājumi privātajos pensiju fondos, taču nebija dzīvības apdrošināšanas.
Jau ziņots, ka Judins kopā ar vēl vairākiem Saeimas deputātiem - Dmitriju Kovoļenko, Iļju Ivanovu, Amilu Saļimovu - pameta "Stabilitātei" Saeimas frakciju, līdz ar to tā izjuka, jo vairs nebija minimāli nepieciešamie pieci parlamentārieši.