Ādaži grasās iegādāties zemūdens dronu
Plānots iegādāties jaunu zemūdens dronu Ādažu pašvaldības policijas vajadzībām.
Ādaži grasās iegādāties zemūdens dronu

Ādažu dome atbalstījusi priekšlikumu iegādāties zemūdens dronu, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Plānots iegādāties jaunu zemūdens dronu Ādažu pašvaldības policijas vajadzībām. Zemūdens drons maksā aptuveni 9000 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā tam piesaistīs arī pašvaldības līdzfinansējumu 2000 eiro apmērā.

Kā skaidro pašvaldībā, drona iegāde ļaus veikt Ādažu novada ūdenstilpnēs zemūdens inspekciju visu gadu, ierobežot un novērst maluzvejniecības gadījumus, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus, konstatēt aizliegtus zvejniecības rīkus zem ūdens, kā arī atrast bīstamus priekšmetus.

