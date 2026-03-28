Latvijas bāriņtiesām - 30. Madonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Olgas Elsiņas pārdomas par darbu, kas vienmēr ir nepieciešams
Šis gads daudzām Latvijas bāriņtiesām ir īpašs – vairākās pašvaldībās tiek svinēta to 30 gadu pastāvēšanas jubileja. Pārdomās par šīs tiesas darbu un aicinājumu dalās Madonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Elsiņa.
Bāriņtiesa ir pašvaldības institūcija, kuras darba centrā ir bērna labākās intereses. Tas nozīmē pieņemt lēmumus, kas ne vienmēr ir viegli, ērti vai visiem pieņemami. Tie bieži skar ģimeņu privāto dzīvi, emocijas un sarežģītas situācijas, kurās nav vienkāršu risinājumu.
Tieši tāpēc bāriņtiesu darbs sabiedrībā ne vienmēr tiek viennozīmīgi vērtēts. Daļa cilvēku to nesaprot, daļa uztver ar neuzticību, bet ir arī situācijas, kurās bāriņtiesas darbinieki sastopas ar asu kritiku vai pat naidīgu attieksmi. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka bāriņtiesas lēmumi bieži tiek pieņemti krīzes brīžos, kad emocijas ir sakāpinātas un katrs lēmums var šķist netaisnīgs kādai no pusēm.
Tomēr aiz katra lēmuma stāv rūpīgs izvērtējums, profesionālas zināšanas un galvenais – atbildība par bērna drošību un nākotni. Bāriņtiesas darbinieki ikdienā strādā ar situācijām, kur nepieciešama ne tikai juridiska precizitāte, bet arī cilvēcīga izpratne, empātija un spēja saglabāt līdzsvaru sarežģītos apstākļos.
Arī mūsu novadā bāriņtiesas darbs bieži norit ārpus sabiedrības redzesloka. Tas ir kluss, sistemātisks un atbildīgs darbs, kura rezultāti ne vienmēr ir uzreiz redzami, bet kura ietekme uz bērnu dzīvi ir ilgtermiņa.
Trīsdesmit gadu laikā bāriņtiesas ir kļuvušas par būtisku atbalstu ģimenēm un svarīgu daļu no pašvaldības sociālās sistēmas. Vienlaikus šis darbs prasa arī sabiedrības izpratni un uzticēšanos.
Bāriņtiesu darbinieku dienā izsaku pateicību mūsu novada bāriņtiesas speciālistiem par izturību, profesionalitāti un spēju turpināt darbu arī tad, kad tas nav viegli vai novērtēts, jo šī darba patiesā vērtība slēpjas nevis sabiedrības vērtējumā, bet bērnu drošībā un nākotnē.