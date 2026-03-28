Turpinās Olektes krastu sakopšana; priekšā koku un krūmu ciršana
26. marta Ķekavas novada domes sēdē skatīts nu jau sestais pārskats par Olektes upes attīrīšanu.
Ķekavas novada pašvaldība vēsta, ka 26. marta domes sēdē, ievērojot Pašvaldību likuma noteikto kārtību, informatīvi izskatīts kārtējais — jau sestais — pārskats par 2024. gada 2. aprīlī saņemtā kolektīvā iesnieguma “Par Olektes upes attīrīšanu” virzību. Dokumentā apkopotas galvenās darbības kopš saņemšanas brīža, iezīmēti tālākie soļi un sniegta aktuāla atskaite par šogad paveikto.
No 2025. gada aprīļa Ķekavas novada pašvaldība kopusi Olektes krastus. Vasarā iztīrītas Kalna ielas un Ielejas ielas caurtekas. Rudenī ar peldošu ekskavatoru sakopta gultne aptuveni 400 m posmā augšup no Kalna ielas caurtekas: novākts apaugums 2–3 m joslā, padziļinājums vismaz par 0,5–1 m, izlīdzināta biomasa krastā.
2026. gadā plānots turpināt krastu un caurteku uzturēšanu kopā ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”. Līdz 30. aprīlim gar upi paredzēta koku un krūmu izciršana, niedru un sakņu apauguma novākšana, sagatavojot vietu speciālām ģeosintētiskām caurulēm, kurās vēlāk noguldīs nogulsnes. Ar mūsdienīgu zemes sūcēju no gultnes tiks izsūknēti vēsturiskie aizsērējumi un nogulsnes, pa cauruļvadiem nogādājot tās uz speciāli sagatavotu SIA “Rīgas ūdens” teritoriju Katlakalnā. Pēc darbu pabeigšanas izlīdzinās vēsturisko baseinu pamatnes un nogāzes, sakārtojot apkārtni.
Projekts īstenots pēc SIA “Rīgas ūdens” būvprojekta “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšana” pasūtījuma ciešā sadarbībā ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”. Visi darbi saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām: Valsts vides dienestu, SIA “BIOR”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.