Apzagts Latvijā populārs rotaslietu uzņēmums - zaudējumi sasniedz 700 eiro

Sociālajos tīklos uzņēmums "Nela Gems" paziņoja, ka viņu stends veikalā "Rīga Plaza" ir apzagts. Šī ir pirmā reize, kad uzņēmums piedzīvo šādu incidentu, un tika nozagts vesels paliknis ar rotām.

Uzņēmums nekavējoties sazinājās ar Valsts policiju un iesniedza iesniegumu par zādzību. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, kopējie zaudējumi sasniedz 700 eiro.

Diemžēl, liecinieku, kas redzētu, kā notika zādzība, nav. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un atrastu vainīgos.

Citi šobrīd lasa