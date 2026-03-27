Šodien 15:35
VIDEO: vai atpazīsti jauniešus? Policija meklē vainīgos par publiskās pirts sabojāšanu Skrundā
Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu par publiskās pirts ārsienas bojājumu Skrundā, Parka ielā. Saskaņā ar saņemto informāciju, sabojāta tika aptuveni 0,5 m2 liela ārsiena. Izmeklēšanas ietvaros policija cenšas noskaidrot notikuma apstākļus un identificēt vainīgās personas.
Policija aicina aplūkot videomateriālu, kas varētu palīdzēt noskaidrot jauno cilvēku identitāti. Ja jums ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt atklāt notikušo, lūdzam nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot darba dienās no pulksten 08:00 līdz 16:30 pa tālruni 63374430 vai jebkurā laikā zvanot pa tālruni 112.
Tāpat policija aicina atsaukties arī personas, kas redzamas videomateriālā. Jūsu palīdzība var būt ļoti svarīga, lai atbildīgās personas tiktu sauktas pie atbildības par sabojāto īpašumu.