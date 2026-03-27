Lūdzu sagatavojiet ūdens rezerves: Vidrižu ciematā svētdien pārtrauks ūdens padevi
Foto: Edijs Pālens/LETA
Ūdens dzeršana no krāna.
SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar A/s “Sadales tīkls” elektrotīkla remonta darbiem Vidrižu pagasta Vidrižu ciematā 2026. gada 29. martā no plkst. 11.20 līdz plkst. 14.20 tiks pārtraukta centralizētā dzeramā ūdens padeve.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums.

Aicina iedzīvotājus sagatavot ūdens rezerves šim periodam. 

Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ievērot informāciju.

Citi šobrīd lasa