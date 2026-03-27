Valmieras novada pašvaldība piešķir naudas balvu parasportistam Agrim Lasmanam
Valmieras novada pašvaldības dome 26. marta sēdē nolēma piešķirt 5000 eiro naudas balvu pirms nodokļu nomaksas Valmieras novadu pārstāvošajam parasportistam Agrim Lasmanam par izcīnīto 3. vietu ratiņkērlingā 2026. gada Milānas–Kortīnas ziemas paraolimpiskajās spēlēs.
Agra Lasmana panākums ir īpaši nozīmīgs ne vien Valmieras novadam, bet arī visai Latvijai. Bronzas medaļa ziemas paraolimpiskajās spēlēs ir vēsturisks sasniegums Latvijas paralimpiskajā sportā. Milānā un Kortīnā Latvijas jauktais ratiņkērlinga pāris — Poļina Rožkova un Agris Lasmans — izcīnīja Latvijai pirmo medaļu ziemas paralimpisko spēļu vēsturē.
Agris Lasmans ir viena no spilgtākajām personībām Valmieras novada sportā. Šogad viņš saņēma pašvaldības apbalvojumu “Valmieras novada sporta laureāts 2025” nominācijā “Paraugs sportā”, kas apliecina viņa neatlaidību, mērķtiecību un spēju iedvesmot citus. Sportista līdzšinējā karjerā nav trūcis nozīmīgu sasniegumu. To vidū 2023. gadā izcīnītais pasaules čempiona tituls ratiņkērlingā pāriem, kā arī godalgotas vietas ratiņbasketbolā Eiropas čempionātos.
Valmieras novada pašvaldība augstu novērtē Agra Lasmana sasniegumu un ieguldījumu parasporta attīstībā, kā arī viņa sniegto iedvesmu jaunajiem sportistiem un sabiedrībai kopumā.