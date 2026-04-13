Laivošana pa Tebras upi, pārgājiens, radošās darbnīcas - Dienvidkurzemē notiks tūrisma svētki "Tebras pumpurs"
18. aprīlī Dienvidkurzemē notiks tūrisma svētki "Tebras pumpurs", aicinot ikvienu uz aktīvu un iedvesmojošu pavasara dienu dabā.
Svētku laikā apmeklētāji varēs piedalīties dažādās aktivitātēs – laivot pa Tebras upi, doties pārgājienā pa meža takām, iesaistīties radošajās darbnīcās.
Viens no centrālajiem notikumiem būs pavasara laivojums pa Tebras upi, kas vedīs aptuveni 14 kilometru garā maršrutā. Upe ir zināma ar nelielām krācēm un neskartas dabas ainavām, padarot šo braucienu piemērotu gan draugu kompānijām, gan ģimenēm. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī veiklības un atjautības uzdevumos, kā arī pretendēt uz vērtīgām balvām, ko sarūpējuši Dienvidkurzemes novada uzņēmēji – nozīmīgi šī pasākuma atbalstītāji.
Tajā pašā dienā norisināsies arī pārgājienu seriāla "izPĒDO Dienvidkurzemi" posms "Tebras pumpurs". Aptuveni 11 kilometru garais maršruts vedīs pa meža taciņām un Tebras upes krastiem. Dalībnieki varēs izvēlēties sev piemērotāko aktivitāti – pārgājienu vai laivošanu, un abas tiks ieskaitītas seriāla sezonas kopvērtējumā.
Aicina padomāt par radošu komandas vizuālo tēlu. Dalībnieku skaits ir ierobežots, un dalība notiek ar iepriekšēju reģistrāciju.