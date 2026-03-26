Nozagtais auto un meklētā persona (ekrānuzņēmumi no "Facebook"; kolāža: jauns.lv)
Šodien 18:33
Vai kāds viņu redzējis Inčukalnā? Lūdz palīdzību nozagtās automašīnas atrašanā un iespējamā zagļa notveršanā
Kāds "Facebook" lietotājs vērsies pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt atrast nozagto automašīnu un iespējamo garnadzi, un publicējis gan šī cilvēka, gan meklējamā auto fotoattēlus.
Iepriekš jau Valsts policija pavēstīja par vīriešana meklēšanu saistībā ar iespējamu automašīnas zādzību Siguldā, kas notika šā gada 24. martā ap pulksten 20.00. Valsts policija aicināja aplūkot attēlos redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 28750505 vai 112.
Vienlaikus Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.