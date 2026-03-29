Vēlas ieviest maksu par piekļuvi populāram dabas objektam Latvijā
Smiltenes novada pašvaldība plāno ieviest maksu par autostāvvietas izmantošanu pie Raunas Staburaga, liecina obligāto noteikumu projekts, kas nodots sabiedriskajai apspriešanai.
Projektā paredzēts, ka maksa par stāvvietu vieglajām automašīnām būs 2 eiro stundā, par transportlīdzekļiem līdz astoņām vietām – 3 eiro stundā, bet par transportlīdzekļiem ar vairāk nekā astoņām pasažieru vietām un lielajiem autobusiem – 5 eiro stundā.
Maksājumu plānots iekasēt, izmantojot SMS maksājumu pakalpojumu vai bezskaidras naudas norēķinus ar mobilās lietotnes palīdzību. Pirmās piecas minūtes, piemēram, pasažieru izkāpšanai, būs bez maksas. Maksu par autostāvvietas izmantošanu plānots iekasēt katru dienu bez laika ierobežojuma. Smiltenes novada pašvaldība skaidro, ka Raunas Staburags ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem novadā, kas piesaista daudzus apmeklētājus gan no Latvijas, gan ārzemēm. Pašvaldība ir ieguldījusi lielus līdzekļus infrastruktūras attīstībā, piemēram, kāpņu būvniecībā, un teritorija prasa regulāru uzturēšanu, labiekārtošanu un tīrīšanu, kas prasa pastāvīgus budžeta līdzekļus. Maksas stāvvietas šādos objektos ir starptautiska prakse.
Saņemtie līdzekļi tiks novirzīti Raunas pagasta tūrisma infrastruktūras uzturēšanai un stāvvietas teritorijas labiekārtošanai.