Policija Augšdaugavas novadā pieķer degvielas zagli nozieguma izdarīšanas brīdī
Šā gada 23. martā Valsts policijas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus Augšdaugavas novadā, pamanīja pie automašīnas personu, kura veica aizdomīgas darbības. Likumsargi nekavējoties reaģēja uz notikušo. Pārbaudot informāciju likumsargi konstatēja, ka 1991. gadā dzimis vīrietis veica degvielas zādzību no automašīnas degvielas tvertnes
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Vecstropos ap pulksten 4.00 no rīta kādas daudzdzīvokļu mājas pagalma stāvlaukumā pie automašīnas “Toyota Corolla” pamanīja aizdomīgu vīrieti ar cauruli. Likumsargi nekavējoties reaģēja uz notiekošo un pārbaudīja gan notikuma vietā sastapto vīrieti, gan transportlīdzekļa īpašnieku.
Pārbaudot informāciju, likumsargi konstatēja, ka notikusi degvielas zādzība. Notikuma vietā tika aizturēts 1991. gadā dzimušais vīrietis.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.