Šodien 13:48
Valmieras novadā Lieldienu laikā gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām maršrutu autobusu kustības sarakstos Lieldienu svētku laikā, no 2. līdz 7. aprīlim (ieskaitot).
Valmieras pilsētas maršrutu autobusi kursēs:
-
- aprīlī kā sestdienā;
-
- aprīlī kā svētdienā.
Vairāki reisi no Valmieras autoostas, Rūjienas autoostas un citām atiešanas vietām nekursēs norādītajās dienās.