Sīmaņu ģimenē piedzimuši trīnīši - divi puisīši un meitenīte.
Šodien 13:11
Valmieras novada dome piešķirs pabalstu Sīmaņu ģimenei, kurai šomēnes piedzima trīnīši
Valmieras novada pašvaldība lēmusi sniegt finansiālu atbalstu Sīmaņu ģimenei no Valmieras, kurai šī gada martā piedzimuši trīnīši. Ģimenei piešķirts pašvaldības pabalsts 4 500 eiro apmērā, lai palīdzētu nodrošināt jaundzimušo aprūpi un ikdienas vajadzības.
12. martā Rīgas Dzemdību namā pasaulē nāca šogad pirmie trīnīši – divi puisīši un viena meitenīte. Ģimenē šis ir īpaši nozīmīgs notikums, jo mazuļus mājās gaida vēl pieci bērni – četras māsas un viens brālis.
Pirmā plkst. 17.44 piedzima meitenīte, kuras svars bija 1080 grami. Pēc minūtes ģimene sagaidīja otro bērniņu – puisīti ar svaru 1280 grami, savukārt jaunākais no trīnīšiem piedzima plkst. 17.48 un svēra 1070 gramus.
Valmieras novada pašvaldība sveic ģimeni ar kuplo pieaugumu un novēl veselību, izturību un daudz prieka ikdienā, audzinot bērnus, kā arī izmantot iespējas un priekšrocības, ko ģimenēm ar bērniem piedāvā Valmieras novads.