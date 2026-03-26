Šausminoša traģēdija Viļķenē: ugunsgrēkā savās mājās dzīvību zaudē māte un dēls. VIDEO
Otrdien Limbažu novada Viļķenes pagastā kādā dzīvojamā mājā izcēlās traģisks ugunsgrēks, kurā dzīvību zaudēja divi cilvēki – 91 gadu veca sieviete un viņas dēls. Kā stāsta vietējie iedzīvotāji, nelaimi, visticamāk, izraisījusi neuzmanīga rīcība ar uguni.
Ugunsnelaimē bojāgājusī ir vietējā iedzīvotāja Mirdza, kurai nākamnedēļ apritētu 92 gadi, kā arī viņas dēls Jānis, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā". Vietējie iedzīvotāji pieļauj, ka ugunsgrēks koka mājā izcēlies dēla rīcības dēļ. Zināms, ka vīrietim bijusi invaliditāte, viņš ikdienā strādājis dažādus gadījuma darbus un cietis no alkohola atkarības.
Kaimiņiene Dace, kura pēdējā laikā regulāri palīdzējusi aprūpēt sirmgalvi, atzinusi, ka vīrietim bijis netikums izmētāt nenodzēstas cigaretes pa visu māju. Pēc kaimiņienes teiktā, arī iepriekš mājoklī šī iemesla dēļ bijušas aizdegšanās epizodes.
Neskatoties uz cienījamo vecumu un to, ka pārvietojusies ar kruķiem, kaimiņi bojāgājušo sievieti raksturo kā sirsnīgu, labu un komunikablu cilvēku.
Tā kā bojāgājušajiem nav palikuši tuvi ģimenes locekļi – meita gājusi bojā autoavārijā jau pirms vairākiem gadu desmitiem, bet vīrs mūžībā devies nesen –, bēres, visticamāk, organizēs pašvaldības sociālais dienests. Kaimiņi pieļauj, ka daļēji izdegusī koka ēka turpmāk paliks neapdzīvota.
Pēc traģēdijas vietējie iedzīvotāji ir uzņēmušies rūpes par bojāgājušo saimnieku kaķiem. Ugunsgrēka laikā dzīvnieki bija izklīduši, taču tagad tie atgriežas pie nodegušās ēkas,