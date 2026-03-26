Sāks kursēt nakts sabiedriskais transports uz Rīgas lidostu
Drīzumā uz un no lidostas "Rīga" sāks kursēt sabiedriskais nakts transports, kas aties katru stundu pēc pusnakts.
Ņemot vērā, ka pakāpeniski pieaug lidostā apkalpoto aviopasažieru skaits un pieaug nodarbināto skaits, kā arī attīstās ar lidostas darbību saistītie pakalpojumi, Rīgas pašvaldība kopā ar pašvaldības uzņēmumu “Rīgas satiksme” ir pieņēmusi lēmumu uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību nakts stundās.
Tuvākajā apkārtnē izvietotie loģistikas centri un mainīgais atsevišķu reisu izlidošanas un ielidošanas laiks nakts stundās prasa elastīgāku transporta pakalpojumu nodrošinājumu. Rezultātā tiks nodrošināts, ka lidosta būs pieejama pasažieriem un darbiniekiem arī nakts stundās, veicinot ērtāku un drošāku nokļūšanu galamērķī.
Jaunajā N22 maršrutā reisi no centra tiks veikti sākot no plkst. 0.00 katru stundu, savukārt no lidostas sākot no plkst. 0.30 katru stundu. Maršrutā N22 būs iespējams iegādāties braukšanas biļeti pie vadītāja identiski kā 22.autobusa maršrutā. Maršruts sāks kursēt pēc iespējas drīzākā laikā, saņemot tam visam nepieciešamos saskaņojumus.