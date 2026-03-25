Valsts policija skaidro attēlā redzamā vīrieša identitāti.
Šodien 13:26
FOTO: Vai atpazīsti vīrieti ar pudeli rokā? Policija meklē saistībā ar dedzināšanu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi meklē attēlā redzamo personu saistībā ar iespējamu ļaunprātīgu dedzināšanu, kas notika šā gada 14. martā pulksten 22.43 Rīgā, Latgales ielā 285, k-3.
Valsts policija aicina aplūkot foto redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086329 vai 112.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
