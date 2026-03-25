Vietām Latvijas pierobežā mobilie sakari joprojām nav pieejami nevienam
Latvijas austrumu pierobežā joprojām ir plašas teritorijas, kur nav pieejami neviena vietējā operatora mobilie sakari, liecina Satiksmes ministrijas apkopotie dati. Šai problēmai uzmanība pievērsta arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā, vēsta 360TV Ziņas.
Mobilo sakaru operatori skaidro, ka infrastruktūras izbūve šādās teritorijās ir komerciāli nepievilcīga. “Ja ir vietas, kur pakalpojumi nav pieejami nevienam operatoram, tas nozīmē, ka tur pastāv plašākas valstiska līmeņa problēmas, kuras nav tikai mūsu spēkos atrisināt – demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju aizplūšana un ekonomiskās aktivitātes trūkums,” norāda “BITE Latvija” normatīvo un spektra pārvaldes attiecību vadītājs Kaspars Tolstiks.
Tikmēr uzņēmuma “LMT” regulēšanas vadītājs Alvis Buraks uzsver augstās izmaksas: “Viena torņa izbūve var izmaksāt vismaz 100 līdz 150 tūkstošus eiro. Ja apkārt ir galvenokārt meži un purvi, operatoram jāizvērtē, vai šāda investīcija jebkad atmaksāsies.”
Vienlaikus operatori norāda uz būtisku atšķirību no kaimiņvalstīm — līdz šim Latvijā valsts nav sniegusi tiešu finansiālu atbalstu mobilo sakaru torņu un bāzes staciju izbūvei mazapdzīvotās teritorijās. Citviet Eiropā šāda prakse ir izplatīta, lai nodrošinātu sakaru pieejamību arī reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu.
Saeimas komisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks (NA) uzsver, ka mobilo sakaru pieejamības uzlabošanai Latgalē nepieciešama koordinēta vairāku ministriju un valdības iesaiste. “Šim jautājumam jābūt risinātam kompleksi – ar skaidru redzējumu par mērķiem un instrumentiem, kā tos sasniegt,” viņš norāda.
Eksperti arī uzsver, ka sakaru pieejamība pierobežā ir svarīga ne tikai iedzīvotāju ērtībai, bet arī drošībai, uzņēmējdarbības attīstībai un reģionālās nevienlīdzības mazināšanai.