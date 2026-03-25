Pie iedzīvotāju iecienītā dabas objekta grib ieviest maksas stāvvietu
Smiltenes novada pašvaldība norāda, ka tiek izskatīta iespēja ieviest maksas autostāvvietu pie Raunas Staburaga.
Smiltenes novada pašvaldība informē, ka sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir nodots saistošo noteikumu projekts "Par maksas autostāvvietu pie tūrisma objekta "Raunas Staburags", Raunas pagastā, Smiltenes novadā".
Projektā norādīts, ka vieglajām automašīnām būs jāmaksā 2 eiro stundā, transportlīdzekļiem līdz astoņām sēdvietām — 3 eiro stundā, bet transportlīdzekļiem ar vairāk nekā astoņām pasažieru vietām un lielajiem autobusiem — 5 eiro stundā.
Samaksāt par stāvvietu būs iespējams, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu vai bezskaidras naudas norēķinu, izmantojot mobilo lietotni.
Pirmās piecas minūtes ir bez maksas. Par stāvvietas izmantošanu samaksa tiks iekasēta katru dienu bez laika ierobežojuma.
Iegūtos līdzekļus paredzēts novirzīt Raunas pagasta tūrisma infrastruktūras uzturēšanai un autostāvvietas teritorijas labiekārtošanai.
Iedzīvotāji savus priekšlikumus un komentārus var iesniegt pašvaldībai līdz 27. martam, rakstot uz e-pastu: pasts@smiltenesnovads.lv