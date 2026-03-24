Šodien 07:47
Marta vidus bijis piecus grādus siltāks nekā ierasts
Marta otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra valstī sasniedza +5,3 grādus, kas ir 5,1 grāds virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Kopš 27. februāra Latvijā turpinās siltuma vilnis, šajā laikā pārspēti 124 siltuma rekordi.
Augstākā gaisa temperatūra marta vidū bija +17,1 grāds 14. datumā Liepājā un Pāvilostā, savukārt viszemāk - līdz -6 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja 19. martā Madonā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša otrajā dekādē bija 4,7 milimetri jeb 37% no normas. Visvairāk nokrišņu - 12,5 milimetri - bija Ainažos, bet vismazāk lija Jēkabpilī, kur reģistrēti vien divi milimetri nokrišņu.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums marta vidū bija 77% - no 67% Jēkabpilī un Rēzeknē līdz 86% Pāvilostā un Ventspilī.
Stiprākās vēja brāzmas - 19,8 metri sekundē - tika novērotas 13. martā Pāvilostā.