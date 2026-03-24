Šodien 07:09
Otrdien caur mākoņiem spīdēs saule
Otrdien Latvijā caur mākoņiem spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vakarā vietām valstī, sākot no rietumiem, nedaudz uzlīs.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +6 grādiem dažviet piekrastē līdz +10..+12 grādiem valsts lielākajā daļā.
Rīgā debesis būs daļēji apmākušās, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +11 grādiem.
Eiropas ziemeļrietumos atrodas ciklons, tā ietekme palielinās arī Latvijā. Atmosfēras spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī.