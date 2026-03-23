Eksministre Šuplinska arī apgabaltiesā nepanāk Daugavpils Universitātes rektora vēlēšanu rezultātu atcelšanu
Administratīvā apgabaltiesa atstājusi negrozītu spriedumu, ar kuru noraidīts Ilgas Šuplinskas pieteikums atcelt Daugavpils Universitātes (DU) rektora vēlēšanu rezultātus, aģentūra LETA uzzināja tiesā.
Kādreizējā izglītības un zinātnes ministre Šuplinska pretendēja uz DU rektora amatu, bet netika ievēlēta, jo nesaņēma nepieciešamo balsu skaitu. Viņa vērsās Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot atcelt universitātes lēmumu par rektora ievēlēšanu, jo, viņasprāt, vēlēšanu procesā esot pieļauti pārkāpumi, kas varēja ietekmēt balsojuma rezultātu.
Administratīvā rajona tiesa viņas pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka vēlēšanu procesā būtiski procesuāli pārkāpumi nav konstatēti. Tiesa secināja, ka vēlēšanas notikušas atbilstoši normatīvajam regulējumam un universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem, līdz ar to nav pamata atcelt pieņemto lēmumu.
Šuplinska šo spriedumu pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā, kura to atstāja negrozītu. Apgabaltiesas spriedums vēl nav stājies spēkā, jo to var pārsūdzēt Senāta Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sagatavošanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā.
Iepriekš ziņots, ka 2023. gadā amatā stājies jaunievēlētais DU rektors Arvīds Barševskis, kurš šajā postenī atgriezās pēc piecu gadu pārtraukuma. Jaunais rektors amatā tika ievēlēts ar 32 no 50 derīgajām Satversmes sapulces dalībnieku balsīm. Uz šo amatu kandidēja arī Šuplinska. Barševskis jau iepriekš bija ieņēmis DU rektora amatu no 2007. līdz 2018. gadam, bet DU darbu pasniedzēja amatā sācis 1991. gadā.
Ilga Šuplinska bija izglītības un zinātnes ministre no 2019. līdz 2021. gadam.