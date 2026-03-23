Valmierā top jauna Gaujas promenāde
Valmieras novada pašvaldība gar Gauju attīsta jaunu, pilsētai nozīmīgu ainavu telpu, veidojot daudzveidīgu un dzīvīgu publisko ārtelpu. Promenāde tiek plānota, respektējot Valmieras vēsturi, dabu un pilsētas identitāti, un tās izbūve notiek trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu ietvaros posmā no Šaursliežu dzelzs tilta līdz Valmieras Mūzikas skolai.
Šobrīd kā pirmais tiek īstenots promenādes vidus posms – Plostnieku ielā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7. Būvdarbu laikā būtiski nostiprināta Plostnieku ielas nogāze pie deviņu stāvu daudzdzīvokļu ēkām Gaujas ielā 9–13. Izbūvēta atbalsta sienas pamatne un veikta armatūras montāža, gatavojoties turpmākajiem betonēšanas darbiem. Pēc sienas izbūves virs tās paredzēts izveidot gājēju, skrējēju un velobraucēju celiņus ar dažādiem segumiem – asfaltu un bruģi. Paralēli turpinās inženierkomunikāciju izbūve, tostarp lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošana.
Teritorijā jau izbūvēti jauno kāpņu pamati un uzstādītas kāpņu konstrukcijas. Līdzās kāpnēm uzsākta arī vides pieejamības infrastruktūras izbūve – ierīkoti skrūvpāļu pamati pandusam, kas būs vairāk nekā 160 metrus garš. Tas nodrošinās ērtu piekļuvi promenādei gan ģimenēm ar bērnu ratiņiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Turpmāk piekļuve promenādei tiks organizēta pa jaunu savienojumu ar Pāvila Rozīša ielu, paredzot esošo kāpņu un gājēju celiņu pārbūvi. Šajā posmā būvdarbi vēl nav sākti.
Promenādi plānots aprīkot ar energoefektīvu apgaismojumu un videonovērošanu, uzlabojot drošību. Tiks izveidotas arī atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīviem, atkritumu urnām, velo remonta staciju un informatīvajiem stendiem. Saglabājot Gaujas krastiem raksturīgo vidi, paredzēta krūmu un lielu koku stādīšana, pakāpeniski aizstājot novecojušos un bīstamos kokus.
Būvdarbu laikā noteikti satiksmes ierobežojumi – Plostnieku ielā pie Rīgas ielas un Ziedu gravas gājēju un transporta kustība nav iespējama, un teritorija ir norobežota. Iedzīvotāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus.
Šogad plānots uzsākt darbus arī nākamajā posmā – no Gaujas ielas 7 līdz Valmieras Mūzikas skolai, kur paredzēta Gaujas labā krasta stiprināšana. Šobrīd notiek būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde.